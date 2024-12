Modena, Messa in Duomo in ricordo di Ermanno Gorrieri

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'I promotori dell'iniziativa, in questo periodo così complesso e travagliato con due guerre alle porte dell'Europa, ritengono importante riproporre a tutti la figura di Gorrieri, innanzitutto come uomo guidato da una grande fede che ha speso ogni energia per tradurre nel concreto della vita delle persone i valori del Vangelo - si legge in una nota -. Confrontarsi con la figura di Ermanno Gorrieri (Magreta, 26 novembre 1920 - Modena, 29 dicembre 2004) significa misurarsi con una coscienza libera e ripercorrere, nello stesso tempo, alcuni momenti salienti della storia italiana del Novecento.

Tre sono i «luoghi» ideali abitati da Gorrieri nel corso del suo lungo e coerente impegno civile: la lotta per la salvezza dell’anima profonda del Paese contro la tentazione totalitaria negli anni della Resistenza (come testimonia la breve ma intensa esperienza, da lui stesso narrata, della Repubblica di Montefiorino); la convinta partecipazione, all’interno delle più vivaci correnti della sinistra democratico-cristiana, al grande progetto di rinnovamento della politica e della società italiana; la conclusiva e lunga fatica per concorrere alla promozione in Italia di una più reale eguaglianza e di una più piena giustizia sociale a servizio delle componenti più deboli della società (le classi lavoratrici da una parte, le famiglie monoreddito dall’altra)'.