Modena, Parco Ferrari ospiterà centro prima accoglienza in caso di evacuazione

Ok a lavori per 80mila euro. Previsti scavi e tagli sia sulla pista ciclabile che su strada per collegamenti alla rete fognaria principale.

A seguito dei vari sopralluoghi e controlli effettuati dai tecnici del Comune di Modena è stata individuata, nella zona Sud del Parco Ferrari, un'area di prima accoglienza per accogliere la popolazione in caso di evacuazione dalle proprie abitazioni e il progetto esecutivo dei lavori da 80mila euro per la realizzazione della nuova rete idrica e fognaria a servizio dell'area è appena stato approvato. E' quello che si apprende da una recente Determinazione del dirigente settore lavori pubblici di Modena.



La nuova area di accoglienza nel Parco Ferrari - si legge nella determina - nasce 'con l'intento di rafforzare e riorganizzare la struttura di protezione civile andando a potenziare le strutture coinvolte nella gestione degli stati di emergenza derivate da calamità naturali o altre potenziali situazioni di pericolo'.



Gli interventi da eseguire nell'immobile consistono in assistenze murarie per scavi per il passaggio della nuova rete idrica e di smaltimento acque nere, rinterri ripristini dell'area verde; scavi e tagli sia sulla pista ciclabile che su strada per collegamenti alla rete fognaria principale oltre alla fornitura e posa in opera di pozzetti e tubi.

La copertura finanziaria è frutto della concessione di un finanziamento, frutto di un bando al quale il Comune aveva partecipato, da parte dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.





