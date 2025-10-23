Modena, Rifondazione: 'Zone Rosse, misura arbitraria, discriminatoria e pericolosa'
'La sicurezza vera nasce dalla giustizia sociale, dalla costruzione di una autentica cultura dei diritti, al lavoro, alla casa, a sanità e scuola pubbliche'
'Le Forze dell’Ordine dispongono già degli strumenti necessari per affrontare problemi di criminalità. Dietro la retorica delle zone rosse si nasconde invece l’idea pericolosa che si possa “ripulire” la città allontanando chi è sgradito, alimentando un clima di stigmatizzazione che diffonde razzismo, discriminazione e paura. L’istituzione delle zone rosse, introdotte dal ministro Piantedosi, rappresenta l’ennesimo tassello di un percorso che parte dalla stagione delle ordinanze dei sindaci - nate per allontanare migranti e senza fissa dimora dalle aree ritenute turisticamente o commercialmente “sensibili” - ed è proseguito con il decreto Minniti, che ha introdotto il Daspo urbano per chi viene considerato “fuori luogo” in determinati spazi.
