'Modena si candidi ad ospitare l'adunata nazionale degli Alpini'

A chiederlo, con un ordine del giorno, è il capogruppo Pd in Consiglio comunale a Modena Antonio Carpentieri. “In questo cammino di 150 anni di storia, gli Alpini identificano una lunga e nobile tradizione di coraggio, sacrificio e dedizione incondizionata a servizio del nostro Paese nelle missioni all’estero e nell’ambito della protezione civile ogni qual volta le circostanze lo richiedono, non ultima il terremoto che ha sconvolto l’Emilia nel 2012' – sottolinea Carpentieri -.Nel nostro territorio molti cittadini hanno partecipato al servizio militare negli Alpini e nel 2017, a seguito dell’indirizzo del Consiglio comunale, l’amministrazione si era già candidata ad ospitare l’evento senza però ottenere la designazione effettiva. L’auspicio è che il Comune e la sezione modenese dell’Associazione nazionale Alpini riescano a portare in città questa importante manifestazione”.

