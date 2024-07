Modena: sindaco in piazza contro l'autonomia differenziata

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il provvedimento fa seguito ad un'ampia discussione sull'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, che si è svolta già a partire dalla fine della XVII legislatura, dopo le iniziative intraprese da Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna nel 2017.La versione approvata ha registrato l'opposizione delle forze di minoranza di centro sinistra così come del Movimento 5 stelle e da buona parte del fronte sindacale. Le rappresentanze modenesi politiche, partitiche e, appunto, sindacali, erano in piazza questa mattina, al presidio organizzatori dai sostenitori del referendum contro l'autonomia differenziata. Raggiunte dal sindaco di Modena Massimo Mezzetti.'L'autonomia di questo Governo è separatezza, un concetto molto diverso da quello che contempla la nostra Costituzione.

Questa legge farà prevalere alcuni territori a scapito di altri e spaccherà l'Italia' - ha affermato Mezzetti. 'Questo d'altronde è un Governo che, a proposito di autonomia, taglia le risorse ai Comuni che sono stati più virtuosi con i fondi del Pnrr come sta accadendo a Modena. Per questo motivo, per spiegare ai cittadini tutti i pericoli di questa riforma, iniziative come questa si dovranno moltiplicare. Il Governo infatti sta portando avanti anche la legge sul premierato forte e sarà proprio il combinato disposto tra l'autonomia differenziata e il premierato forte a costituire un pericolo di implosione per il nostro paese' - ha concluso il sindaco.