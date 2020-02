'Modena solidale, esperienza bella ma finita, ora c'è Modena Civica'

Conferma dell'appoggio al sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli, lancio di tre proposte su asili, trasporto pubblico e ambiente, e costituzione di una associazione di cittadini (Modena Civica) per raccogliere le istanze da portare in termini di proposta e di dibattito sui tavoli del Consiglio comunale.



Queste le linee sulle quali è nata e si svilupperà Modena Civica. Nome dato sia alla neo associazione costituita da poco più di una settimana e con già 300 iscritti all'attivo, sia al gruppo in Consiglio Comunale. Il nome sostituirà, già dalla prossima seduta del Consiglio comunale, quello di Modena Solidale. Legato alla lista che alle scorse elezioni amministrative portò, all'interno della coalizione di centro sinistra in appoggio a Giancarlo Muzzarelli, all'elezione della candidata Katia Parisi, e alla scelta di Deborah Ferrari, altra candidata in lista, come Assessore in giunta.



A spiegare le ragioni del cambio di nome e di quello che vuole essere un rilancio dell'azione politica la stessa capogruppo Katia Parisi, protagonista, questa mattina, della conferenza stampa di presentazione dell'omonima associazione presieduta da Antonio dell'Erario:

'L'esperienza in Modena Solidale è stata bella e mi ha dato grandi soddisfazioni. Essere eletta Consiglio comunale significa vivere una esperienza bellissima' - ha affermato Katia Parisi.



'Dopo le elezioni il gruppo che costituiva Modena Solidale di fatto non si è più riunito e piano piano si è disgregato. Da qui la decisione di formare e valorizzare un gruppo di persone che hanno il desiderio e ci chiedono di agire nell'interesse della città'. 'Non siamo contro qualcuno o qualcosa - sottolinea la capogruppo rispondendo indirettamente alle polemiche rispetto alle voci di una spaccatura tra due 'correnti' interne al gruppo originario di Modena Solidale - ma per rilanciare, con azioni concrete e recependo le istanze dei cittadini, la nostra azione politica'



“In appena una settimana hanno già aderito al progetto politico di Modena Civica oltre a 300 cittadini Modenesi, questo a testimonianza di quanta voglia di partecipare alla vita politica e sociale hanno cittadini della nostra splendida città' - specifica soddisfatto Antonio dell'Erario. 'Tanti cittadini che hanno già aderito sono elettori delusi da movimenti nati dal basso ma che alla fine sono finiti per istituzionalizzarsi perdendo il contatto diretto con i cittadini. Modena Civica si colloca convintamente al fianco del Sindaco Giancarlo Muzzarelli di cui ne condivide il programma e l’ azione amministrativa. Si parte dai problemi concreti dei cittadini”



Tra questi Modena Civica ne individua tre (su asili, trasporto pubblico e ambiente), da porre come proposte prioritarie alla maggioranza e al Consiglio comunale: Prolungamento a tariffa ordinaria dei nidi e degli asili comunali fino al 31 Luglio. Ogni anno tante famiglie Modenesi spendono centinaia di euro per poter iscrivere i propri figli a campi scuola che suppliscono nel mese di luglio e Agosto a nidi ed Asili. Prolungamento l’apertura degli asili e dei nidi a tariffa ordinaria fino al 31 Luglio tante famiglie avrebbero un risparmio immediato e concreto



“Mi muovo di Notte” . Una Città che cresce in modo esponenziale sia in termini di turismo che in termini di studenti che frequentano il nostro Ateneo deve necessariamente dotarsi di linee del trasporto pubblico notturne”.



'Per quanto concerne l’Ambiente - afferma Katia Parisi - abbiamo individuato una serie di misure che racchiudiamo sotto lo slogan “INQUI-NO” per concorrere a ridurre in modo sistemico il problema dell’inquinamento. Tali misure dovranno prevedere: agevolazioni e riduzioni delle imposte legate all’abitazione (TARI -IMU-TASI) per condomini e singoli che decidono di rinnovare i sistemi di riscaldamento rendendoli meno inquinanti.



La Promozione del trasporto pubblico prevedendo forti agevolazioni tariffarie per i cittadini che decidono di usare il mezzo pubblico per il tragitto casa – lavoro

“ A scuola in compagnia”- Ampliare e diffondere progetti che prevedano percorsi di comunità per il tragitto casa-scuola;



Per quanto concerne la Sicurezza, inizieremo subito una serie di incontri nei quartieri per capire le reali esigenze dei cittadini e portare quindi la loro voce all’interno del Comune.