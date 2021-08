'Molestia e rapina, su immigrazione irregolare il sindaco si svegli'

'Purtroppo ci è voluto un altro grave atto di violenza nei confronti di una nostra concittadina, alla quale va tutta la solidarietà mia e del partito che rappresento, per svegliare il sindaco dal letargo politico tipico da chi da anni non vuole riconoscere ed affrontare il grave problema legato alla presenza di centinaia di stranieri irregolari con carichi di precedenti per reati, ma liberi, nonostante arresti e denunce, di circolare liberamente sul territorio'. Piergiulio Giacobazzi, Capogruppo Forza Italia in Comune di Modena replica alle dichiarazioni del sindaco di Modena a commento del fatto di cronaca che ha visto vittima una donna titolare di un negozio a Modena est, aggredita, molestata sessualmente e rapinata.'Quanto è successo è gravissimo, ma lo è altrettanto la sottovalutazione politica di un problema che è sotto gli occhi di tutti e che vede il comune di Modena da sempre reticente nella richiesta di strumenti e personale necessari per elevare il livello della sicurezza in città e nel contrasto alla presenza di irregolari e clandestini in città' - prosegue Giacobazzi. 'Auspichiamo che dalle lacrime di coccodrillo, il sindaco di Modena cambi passo nella strategia politica e si metta concretamente, e non solo a parole, dalla parte dei cittadini onesti e della loro sicurezza'Un fatto, quello di Modena, seguito a poche ore di distanza dall'aggressione avvenuta ai danni di una donna che stava percorrendo a piedi il percorso sole di Vignola. Un tentativo di violenza sessuale sventato dalla reazione della donna che è riuscita allontanare l'aggressore, ora arrestato