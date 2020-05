Monito Venturi: 'Urgente rivedere completamente il sistema delle CRA'

'La coda di contagi e morti riguarda soprattutto persone infettate nelle case protette. Partendo anche da questo dato ho ribadito in commissione consiliare della Regione e in commissione al Senato, dove sono stato ascoltato in merito alla fase 2, che nella fase post Covid sarà necessario ed urgente rivedere totalmente il sistema delle case protette per anziani, perché non è questa l'assistenza e la protezione di cui ci sarà bisogno in futuro. Gli anziani dovranno rimanere il più possibile in casa loro perché a casa loro, con le badanti o meglio con i loro figli, gli anziani non si sono ammalati, almeno non come nelle case protette. Per questo, per il futuro, immagino condomini residenza, con servizio di portineria sociale, psicologica e, nel caso, medica. Dove gli anziani potranno vivere in una casa, protetti in modo differente perché'.Parole che pesano, sostanza di un discorso molto politico, forse il più politico di quelli che in due mesi ed oltre abbiamo sentito pronunciare a livello locale e regionale, quello espresso oggi, sul tema dell'assistenza agli anziani, dal commissario regionale per l'emergenza Covid 19 (ed ex assessore regionale alla sanità), Sergio Venturi.Parole che suonano e vogliono dichiaratamente essere una eredità politica di Venturi nei confronti dell'amministrazione regionale e non solo . 'Discutere e riflettere sul cambio di un modello di gestione su un settore così importante, rappresenta una sfida per un'amministrazione ancora all'inizio del proprio mandato'. E in questo nuovo modello, nel Venturi pensiero, le case protette non potranno più esistere come le intendiamo oggi. 'Anche a livello di accreditamento non possiamo lasciare che un servizio così importante, e la misura della qualità di un servizio così importante non dipenda da, e non abbia, una gestione regionale. Prendiamo questa disgrazia che è capitata come un'opportunità per cambiare i modelli in questo settore'Parole che assumono ancora più significato in una realtà come quella modenese dove i numeri di morti e contagi nelle Cra è stato altissimo e dove l'amministrazione comunale ha di fatto sancito quel modello di gestione, quel sistema di protezione e di assistenza che il commissario Venturi ha sostenuto urgente cambiare. Con decorrenza dallo scorso primo aprile, l'amministrazione comunale di Moena ha rinnovato per i prossimi 4 anni il contratto di servizio per la gestione delle 16 residenze per anziani in città