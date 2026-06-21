Morte cardinale Ruini, il M5S contesta i due giorni di lutto: 'Sue idee sui diritti LGBTQ+ divisive'

Tre i piani su cui si sviluppa il ragionamento dell'esponente del Movimento: 'In primo luogo vi è il piano umano. Esprimiamo cordoglio e umana vicinanza alla famiglia, alla Chiesa cattolica universale e locale e a quanti gli hanno voluto bene.
Vi è poi un piano istituzionale. Camillo Ruini è stato un nostro concittadino che ha ricoperto incarichi di altissimo rilievo nella Chiesa cattolica, dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana a importanti responsabilità a livello internazionale. Per il ruolo svolto e l’influenza esercitata nel corso di decenni, può indubbiamente essere considerato tra i sassolesi più illustri della storia della nostra città.
Non può tuttavia essere ignorato il piano storico e politico. Il cardinale Ruini è stato uno dei principali interpreti di una visione della Chiesa che si è espressa contro il riconoscimento delle unioni civili e contro le riforme sui diritti delle persone
Pur mantenendo sempre un atteggiamento di rispetto istituzionale nei confronti di Papa Francesco, Ruini è stato inoltre il punto di riferimento di una concezione della Chiesa più identitaria e refrattaria alle aperture pastorali che hanno caratterizzato il pontificato di Francesco.
Per tutte queste ragioni, pur unendoci al cordoglio umano per la sua scomparsa e pur comprendendo le motivazioni istituzionali che hanno portato alla proclamazione di due giorni di lutto cittadino, il Movimento 5 Stelle di Sassuolo esprime le proprie riserve rispetto a tale decisione, reputando divisive le linee politiche del cardinale Ruini miranti alla limitazione delle libertà di scelta di tanti cittadini in merito alla propria vita come pure la propria morte e ritenendo che il lutto cittadino sia uno strumento simbolico che dovrebbe essere riservato a