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Morte cardinale Ruini, il M5S contesta i due giorni di lutto: 'Sue idee sui diritti LGBTQ+ divisive'

Morte cardinale Ruini, il M5S contesta i due giorni di lutto: 'Sue idee sui diritti LGBTQ+ divisive'

Il consigliere comunale Alberto Bonettini: 'Le linee politiche del cardinale Ruini erano divisive, miranti alla limitazione delle libertà di scelta di tanti cittadini'

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Il Movimento 5 Stelle di Sassuolo esprime le proprie riserve rispetto alla proclamazione di due giorni di lutto cittadino e le fa per voce del consigliere comunale Alberto Bonettini. E' lui ad affermare, a sostegno della posizione del M6S, che 'le linee politiche del cardinale Ruini erano divisive, miranti alla limitazione delle libertà di scelta di tanti cittadini sulla propria vita.
Tre i piani su cui si sviluppa il ragionamento dell'esponente del Movimento: 'In primo luogo vi è il piano umano. Esprimiamo cordoglio e umana vicinanza alla famiglia, alla Chiesa cattolica universale e locale e a quanti gli hanno voluto bene.
Vi è poi un piano istituzionale. Camillo Ruini è stato un nostro concittadino che ha ricoperto incarichi di altissimo rilievo nella Chiesa cattolica, dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana a importanti responsabilità a livello internazionale. Per il ruolo svolto e l’influenza esercitata nel corso di decenni, può indubbiamente essere considerato tra i sassolesi più illustri della storia della nostra città.
Non può tuttavia essere ignorato il piano storico e politico. Il cardinale Ruini è stato uno dei principali interpreti di una visione della Chiesa che si è espressa contro il riconoscimento delle unioni civili e contro le riforme sui diritti delle persone
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LGBTQ+, contro la procreazione medicalmente assistita, contro la ricerca sulle cellule staminali embrionali (tema sul quale sostenne posizioni restrittive rispetto ad alcune prospettive della ricerca scientifica) e contro il fine vita: ricordiamo che, tra gli episodi più significativi e controversi del suo percorso pubblico vi fu, nel 2006, la decisione di negare i funerali religiosi a Piergiorgio Welby, che aveva rivendicato il diritto a porre fine alle proprie tremende sofferenze in modo dignitoso.

Pur mantenendo sempre un atteggiamento di rispetto istituzionale nei confronti di Papa Francesco, Ruini è stato inoltre il punto di riferimento di una concezione della Chiesa più identitaria e refrattaria alle aperture pastorali che hanno caratterizzato il pontificato di Francesco.

Per tutte queste ragioni, pur unendoci al cordoglio umano per la sua scomparsa e pur comprendendo le motivazioni istituzionali che hanno portato alla proclamazione di due giorni di lutto cittadino, il Movimento 5 Stelle di Sassuolo esprime le proprie riserve rispetto a tale decisione, reputando divisive le linee politiche del cardinale Ruini miranti alla limitazione delle libertà di scelta di tanti cittadini in merito alla propria vita come pure la propria morte e ritenendo che il lutto cittadino sia uno strumento simbolico che dovrebbe essere riservato a
personalità riconosciute come patrimonio largamente condiviso dell'intera comunità' - conclude il consigliere Alberto Bonettini.
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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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