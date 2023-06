Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Berlusconi era 'un grande amico del popolo russo e come politico era insolito, perché era molto sincero e aperto. Diceva sempre quello che pensava', ha detto Putin. 'Era un politico di livello globale e ora ci sono poche persone del genere nell'arena internazionale', ha osservato il presidente russo.'Si tratta di una grande perdita non solo per l'Italia, ma anche per la politica mondiale'.Nel messaggio inviato al presidente Sergio Mattarella, Putin ricorda che al nome di Berlusconi 'sono legati gli avvenimenti più importanti della storia recente d'Italia. Da vero patriota ha sempre messo al primo posto gli interessi della patria'. 'Era giustamente considerato il patriarca della politica italiana e godeva di grande prestigio internazionale- Ha dato un contributo inestimabile allo sviluppo del partenariato italo-russo reciprocamente vantaggioso'.'Per me, Silvio era una persona cara, un vero amico - ha detto Putin - ho sempre ammirato sinceramente la sua saggezza, la sua capacità di prendere decisioni equilibrate e lungimiranti anche nelle situazioni più difficili. Durante ognuno dei nostri incontri, sono stato letteralmente caricato dalla sua incredibile vitalità, ottimismo e senso dell'umorismo. La sua morte è una perdita irreparabile e un grande dolore'.