Moschea Modena, il Comune concede i locali gratis per altri 12 anni

Con una recentissima delibera di Giunta, il Comune di Modena ha concesso per altri 12 anni (dal 1 giugno 2021 al 31 maggio 2033) in uso gratuito alla Comunità Islamica di Modena e Provincia i locali e le porzioni d'area di proprietà comunale siti di via delle Suore.La moschea di Modena resterà dunque nell'attuale sede, occupata già in virtù di una scrittura privata col Comune dal 2012, fino al 2033, come si legge nello schema di concessione allegato alla delibera.'Il concessionario deve servirsi dell'area e dei locali dati in concessione esclusivamente come luogo di culto e non può concedere ad altri l'immobile oggetto del presente atto o anche una sua parte, senza il preventivo assenso scritto del Comune di Modena pena, in entrambi i casi, l'immediata risoluzione dell'accordo - si legge nella concessione -. Il concessionario inoltre deve sottoporre alla preventiva autorizzazione del Comune di Modena, qualsiasi intervento di manutenzione straordinaria sull'immobile, trasformazioni interne o esterne e tutte le opere di miglioria, dandone comunicazionescritta con allegato il progetto delle opere da eseguire'.