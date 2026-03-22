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Moto GP: dominio Aprilia in Brasile, vince Bezzecchi

Moto GP: dominio Aprilia in Brasile, vince Bezzecchi

Davanti alla seconda Aprilia di Martin. Terzo Di Giannantonio che duella e si impone su Marquez. Fuori Bagnaia

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Marco bezzecchi parte primo, guida la gara e chiude con un ampio margine in testa in Brasile. Davanti alla seconda Aprilia di Martin. Terzo Di Giannantonio che duella e si impone su Marquez. Fuori Bagnaia

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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