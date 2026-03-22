Marco bezzecchi parte primo, guida la gara e chiude con un ampio margine in testa in Brasile. Davanti alla seconda Aprilia di Martin. Terzo Di Giannantonio che duella e si impone su Marquez. Fuori Bagnaia
Moto GP: dominio Aprilia in Brasile, vince Bezzecchi
Davanti alla seconda Aprilia di Martin. Terzo Di Giannantonio che duella e si impone su Marquez. Fuori Bagnaia
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