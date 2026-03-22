Referendum: alle ore 12 l'affluenza a Modena supera il 20%

L’affluenza al referendum registra un primo dato significativo: alle 12 a Modena città hanno votato 27.547 cittadini, pari al 20,64% degli aventi diritto.

L’affluenza complessiva in provincia di Modena al referendum sulla giustizia si attesta al 19,33%. Diversi comuni insieme a Modena superano la soglia del 20%, con Carpi che con il 20,9% risulta il comune della provincia con l'affluenza più ata seguita da Modena, e con percentuali analoghe da San Cesario sul Panaro (20,63%), Spilamberto (20,62%), Castelnuovo Rangone (20,40%), Bastiglia (20,37%), Frassinoro (20,03%), Fanano (20,17%) e Soliera (20,18%).

Il dato più basso si registra invece a Sestola, dove l’affluenza si ferma al 16,02%.



BOMPORTO 17,30% – CAMPOGALLIANO 19,99% – CAMPOSANTO 18,30% – CASTELFRANCO EMILIA 19,60% – CASTELVETRO 18,47% – CAVEZZO 16,50% – CONCORDIA 16,08% – FINALE EMILIA 16,93% – FIORANO 17,32% – FIUMALBO 17,50% – FORMIGINE 19,53% – GUIGLIA 18,73% – LAMA MOCOGNO 16,63% – MARANELLO 18,20% – MARANO 17,21% – MEDOLLA 19,37% – MIRANDOLA 18,37% – MONTECRETO 17,68% – MONTEFIORINO 19,43% – MONTESE 18,23% – NONANTOLA 18,44% – NOVI 19,47% – PALAGANO 16,92% – PAVULLO 16,54% – PIEVEPELAGO 19,30% – POLINAGO 18,04% – PRIGNANO 18,40% – RAVARINO 19,82% – RIOLUNATO 17,77% – SAN FELICE 17,89% – SAN POSSIDONIO 17,25% – SAN PROSPERO 17,97% – SASSUOLO 17,88% – SAVIGNANO 19,04% – SERRAMAZZONI 17,90% – VIGNOLA 18,43% – ZOCCA 18,99%.



Il prossimo aggiornamento ufficiale sull'affluenza è atteso alle 19, quando si potrà valutare l’andamento della partecipazione nel corso della prima giornata.

Le urne rimarranno aperte fino alle ore 23 di oggi e poi nuovamente dalle ore 7:00 alle ore 15:00 di domani lunedì 23 marzo.



Per votare è necessario presentarsi al seggio con un documento di riconoscimento valido e la tessera elettorale. Chi l'ha smarrita può rivolgersi all'anagrafe del proprio comune di residenza, aperta per tutta la durata delle operazioni di voto. Gli elettori con disabilità che non possono esercitare autonomamente il voto possono essere accompagnati in cabina da una persona di fiducia iscritta nelle liste elettorali di qualsiasi comune.

