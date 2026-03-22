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Referendum, 141mila modenesi al voto: il sindaco Mezzetti ha votato alle Guidotti Mistrali

Referendum, 141mila modenesi al voto: il sindaco Mezzetti ha votato alle Guidotti Mistrali

Non è previsto quorum e l’esito dipenderà esclusivamente dai voti validamente espressi

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Hanno aperto alle 7 e chiuderanno alle ore 23, per poi riaprire domani dalle 7 alle 15 i seggi per il referendum sulla riforma costituzionale della giustizia voluta dal governo Meloni e approvata dal Parlamento lo scorso ottobre. Sono 141.819 i cittadini modenesi, di cui 8.089 all'estero, che sono chiamati ad esprimersi 

Non è previsto quorum e l’esito dipenderà esclusivamente dai voti validamente espressi: votare “sì” significa confermare la riforma e consentirne l’entrata in vigore, votare “no” significa respingerla e mantenere l’attuale assetto della magistratura.

Il sindaco di Modena Massimo Mezzetti ha votato questa mattina alle scuole Guidotti Mistrali, in via Giardini, seggio 119.

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