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Sassuolo: la corale Puccini compie 100 anni

Sassuolo: la corale Puccini compie 100 anni

I festeggiamenti inizieranno il prossimo 28 marzo al Teatro Carani

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'Cento anni di musica sono, prima di tutto, cento anni di vita condivisa, di passione e di identità per la nostra città'. Inizia con queste parole il messaggio di auguri del sindaco di Sassuolo, Matteo Mesini, rivolto a una delle istituzioni più amate del territorio.
'La Corale Puccini – prosegue il sindaco - non è solo un ensemble di voci straordinarie, ma una realtà fondamentale nel tessuto sociale e culturale sassolese. Ha saputo attraversare un secolo di storia, portando il nome di Sassuolo ben oltre i confini provinciali, restando però sempre ancorata alle proprie radici e alla capacità di unire le persone attraverso l’arte. A loro va il ringraziamento di tutta l'Amministrazione e della cittadinanza'.

L’inizio dei festeggiamenti è fissato per sabato prossimo, 28 marzo alle ore 20,45, nella cornice prestigiosa del Teatro Carani. Il concerto, dal titolo 'Un secolo di Musica: Buon compleanno Corale Puccini', non sarà una semplice esibizione, ma un viaggio filologico ed emotivo attraverso i generi che hanno segnato il repertorio della formazione con uno sguardo al futuro attraverso nuovi brani e nuove melodie.
Sul palco si alterneranno le anime che compongono l'universo Puccini: dalla formazione storica al NonSoloGospel Choir, fino alle giovani promesse del Coro di Voci Bianche G.
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Puccini, accompagnati dall'Accademia Filarmonica di Sassuolo. A guidare questo imponente corpo sonoro saranno i direttori Armando Saielli, Sandra Gigli e Sofia Stradi, con la conduzione affidata a Massimo Marani.

Uno dei momenti più attesi della serata sarà la partecipazione di solisti di fama internazionale, tra cui spicca un nome particolarmente caro alla città. 'Siamo profondamente emozionati di avere con noi Matteo Macchioni – afferma la Presidente di Corale Puccini Chiara Maestri - è un onore immenso veder tornare sul nostro palco un artista che è letteralmente cresciuto con la Corale, muovendo qui i suoi primi passi prima di diventare un tenore affermato e stimato in tutto il mondo. La sua presenza è la testimonianza di come la Puccini sia stata, e continui a essere, una vera officina di talenti'.

Insieme a Macchioni, impreziosiranno la serata le voci del soprano Cristina Neri e del mezzosoprano Valentina Vanini, creando un intreccio vocale che promette di far vibrare le storiche mura del Carani. Fondata nel 1926, la Corale Puccini ha saputo resistere alle sfide del tempo, evolvendosi senza mai perdere la propria vocazione popolare e colta al tempo stesso. Dai canti della tradizione alle grandi opere liriche, fino alle sperimentazioni moderne del gospel, la Corale ha rappresentato per Sassuolo un punto di riferimento educativo e aggregativo.
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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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