Moto Gp, il giorno di Morbidelli e Bagnaia: vince l'Italia

Se non fosse stato per Mir che dopo avere superato Miller ha infilzato all'interno anche Rossi nell'ultimo chilometro del Gran premio, sarebbe stato un podio tutto italiano quello nel Moto GP sul circuito di Misano Adriatico. Ma la prima vittoria di Franco Morbidelli, in testa dal primo giro, regala un primo posto tutto italiano che vale oro per il moticiclismo di casa nostra. Dietro di lui l'allievo di Rossi, Pecco Bagnaia su una Ducati in grande spolvero e grande rimonta. In una gara dove l'uscita di Quartaro ribalta la classifica mondiale piloti dove al primo posto c'è Andrea Dovizioso. Dopo i due italiani, tagliano il traguardo Mir che toglie il podio per un soffio a Valentino Rossi, e di seguito, Miller