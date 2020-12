Movimento 3V e Covid, ieri manifestazione di 2 ore in piazza a Modena

Manifestazione statica del Movimento 3V ieri - domenica 20 dicembre 2020 - dalle 16 alle 18 in Piazza della Torre a Modena.

La manifestazione si è svolta nel rispetto delle regole del DPCM. Il movimento M3V era presente in altre 10 città italiane al grido di 'Riprendiamoci la Vita'.



'Esprimiamo la nostra solidarietà alle categorie di lavoratori penalizzati dalle restrizioni degli ultimi decreti come gli operai, gli artisti, le partite IVA, abbiamo espresso solidarietà ai bambini costretti alla mascherina tutto il tempo in classe, alle famiglie le quali si trovano in preda a confusione e paura le quali minano la podestà genitoriale, per rivendicare da cittadini italiani, il nostro diritto di manifestare. Vogliamo esprimere la nostra contrarietà alle misure del governo e il nostro sdegno per la situazione di deriva sociale economica e dei diritti umani. Abbiamo elencato i punti del nostro statuto e gli obiettivi politici' - si legge in una nota.

Erano presenti Magda Piacentini consigliere del Movimento 3V, Greta Bergianti attivista del movimento, Domenico Battaglia medico chirurgo specialista in urologia, esperto in alimentazione vegetale, Laura Lenzano una mamma che fa homeschooling. Con il buio sono state accese le candele in una fiaccolata finale.

