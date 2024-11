Dissesto, Costa a Modena: 'Con il centro sinistra per cambiare davvero'

La Pressa

L'ex ministro all'ambiente del Movimento 5 stelle incontra i candidati a Modena: 'Sulla prevenzione saremo il lievito nella pasta della coalizione. Chi ci ha preceduto le cose per noi importanti non le ha fatte'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





facebook.



com/plugins/video.



php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.



facebook.



com%2Flapressaquotidiano%2Fvideos%2F1064288959040598%2F&show_text=false&width=560&t=0' width='560' height='314' style='border:none;overflow:hidden' scrolling='no' frameborder='0' allowfullscreen='true' allow='autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share' allowFullScreen='true'>



E a quel punto Costa prende in mano il programma del movimento confluito in quello della coalizione. In cui c'è anche la messa in discussione e la modifica della legge urbanistica regionale. Come dire, carta canta e gli accordi sono accordi. Se noi e loro abbiamo condiviso un programma in cui sono contenuti punti per noi importanti, frutto del nostro contributo e della nostre proposte, vuole dire che quelle cose si devono fare. Il nostro compito e la nostra responsabilità è che vengano fatte. Se non ci riusciremo ci giudicheranno degli incapaci, ma se ci riusciremo significa che abbiamo vinto e questa vittoria, in una regione come questa dove le criticità sono aumentate del 220%, significa che possiamo esportarla ovunque.





Numerosi, nel corso della serata, gli interventi dal pubblico, compreso quello del neo assessore comunale, espressione di Allenza Verdi Sinistra, Vittorio Molinari: 'Fino a luglio ne sapevo poco della situazione di rischio a Modena, ma agli uffici ho dato un innput. Lavoriamo insieme in una stessa direzione con un unico obiettivo: non dobbiamo andare sott'acqua. E quando dico insieme dico ascoltando tutti i portatori di interesse, i comitati, anche, anzi soprattutto quando, protestano'



In cattedra, insieme a Sergio Costa, c'erano il deputato Stefania Ascari, i candidati Massimo Bonore (coordinatore provinciale e capolista), Enrica Manenti, in platea gli altri candidati in lista , rappresentanti dei comitati, cittadini e simpatizzanti



Di seguito, la lista dei candidati modenesi del M5S alle elezioni regionali



1 BONORA MASSIMO, BOLOGNA 05/02/1963 M

2 MORETTI BARBARA, MODENA 14/02/1970 F

3 VERONESI MATTIA, MODENA 26/04/1990 M

4 MANENTI ENRICA, MODENA 13/01/1956 F

5 PIACQUADIO UGO DETTO UGO, BENEVENTO 26/07/1977 M

6 POPPI SANDRA, MODENA 04/10/1961 F

7 FANTONI LUCA, MODENA 08/08/1985 M

8 CANOVI ELISABETTA, MODENA 31/12/1964 F



Nella foto, Sergio Costa insieme ai candidati alle elezioni regionali Bonora, Moretti, Veronesi, Manenti, Poppi, con l'assessore con delega alla legalità e alla partecipazione Ferraresi (a sinistra) e alla deutata del Movimento 5 Stella, Stefania Ascari