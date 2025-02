Negrini (Fdi): 'Sicurezza, chat controllo vicinato usata per fini politici'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'All'interno di numerose chat di controllo di vicinato è stata sponsorizzata un'attività politica (nella fattispecie la manifestazione sulla sicurezza tenutasi sabato di cui, sempre all'interno dei canali riservati, è stato fornito ora e luogo di ritrovo, percorso del corteo, richiesta di partecipazione) come evidenziato da numerosi appartenenti ai vari gruppi che hanno denunciato un utilizzo improprio della comunicazione del controllo di vicinato. A seguito della nostra contrarietà a tale utilizzo, sempre all'interno dei gruppi riservati al controllo di vicinato, è stata espressa tramite note audio e messaggi il dissenso rispetto alla nostra posizione dagli stessi soggetti che in precedenza avevano sponsorizzato la manifestazione procedendo ad una valutazione politica sempre in canali ufficiali comunicativi riservati ad altro'.

Così il capogruppo di Fdi a Modena, Luca Negrini denuncia con una interrogazione al sindaco l'uso improprio dei mezzi di comunicazione teoricamente riservati al coordinamento del controllo di vicinato.'Tale situazione si è verificata anche a seguito della manifestazione, con ulteriore messaggistica, sempre da parte degli stessi organizzatori volta a esaminare nuovamente la situazione politica nonostante molteplici appartenenti agli stessi gruppi abbiano più volte espresso contrarietà a tale utilizzo dei canali del controllo di vicinato - continua Negrini -. Molti cittadini ci hanno contattati, in qualità di rappresentati del Comune, facendoci pervenire messaggi e note audio (di cui siamo in possesso e qualora ritenuto necessario disponibili a farli pervenire) ad evidenza di un uso improprio che gli stessi cittadini vogliono che sia evidenziato a questa amministrazione'.Per questi motivi Negrini chiede al sindaco di 'sollevare da eventuali incarichi all'interno del Controllo di vicinato, qualora ne possiedano, coloro che hanno condiviso l'iniziativa politica nella chat e hanno attaccato chi ha dissentito'.