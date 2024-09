Negrini: 'Tennis Modena, salvare un presidio di legalità'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

la situazione del Tennis Modena , consapevoli che la direzione che bisogna perseguire è volta all’interesse di salvare un presidio di legalità oltre che un luogo importante a livello di storicità nazionale e modenese'. A parlare è Luca Negrini, capogruppo di Fratelli d’Italia.'Siamo consapevoli della delicatezza del momento e dell’importanza della tempestività dell’intervento necessario e stiamo lavorando a più livelli affinché si possa giungere ad una soluzione che eviti lo scenario della chiusura del club e conseguentemente delle attività che coinvolgono i soci, la scuola tennis, bambini, disabili, famiglie intere. La zona in cui è situato il circolo versa in uno stato di degrado che noi tutti conosciamo ed è evidente quanto sia necessario preservare l’importante baluardo di legalità che è rappresentato dal Tennis Modena, scongiurando la possibilità di un nuovo punto che possa divenire terra di illegalità'.



'Ho avuto modo anche di interfacciarmi con il sindaco Mezzetti, abbiamo condiviso alcune riflessioni nello spirito di collaborazione che è in campo in questo momento su questa situazione nell’interesse comune di arrivare ad una soluzione. In questi giorni ho ricevuto diverse segnalazioni di preoccupazione giunte da tanti modenesi che seguono la questione o sono toccati dalla stessa, motivo per il quale in questo momento è in campo un’importante attività, su più livelli, per fare chiarezza nel tentativo di giungere ad una conclusione positiva. Continueremo nelle prossime ore a occuparci della questione così che si possa tenere alta l’attenzione e che si possa dare una risposta alla città' - conclude Negrini.