Il Tennis Modena rimanga dove è: ipotesi ricorso al CDS per evitare lo 'sfratto'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Per evitarlo il Consiglio Direttivo ha comunicato ai soci di avere già sul tavolo una prima bozza di ricorso al Consiglio Di Stato. Il documento potrebbe essere depositato nelle prossime ore.

In attesa di convocare al più presto una assemblea allargata per informare dei passaggi e fare fronte comune e ampio per opporsi ad un percorso obbligato che in mancanza di decisioni porterebbe all'abbandono dell'area demaniale in cui il club ha sede da decenni. 'Al fine di preservare - si legge nella comunicazione inviata ai soci - il nostro circolo centenario, la nostra storia associativa, la nostra passione'



Ai passaggi giuridici e societari si sono affiancati, in queste ore febbrili, passaggi inerenti al piano politico dove la questione non viene affrontata solamente nel suo aspetto sociale e sportivo, legato ad una realtà storica in una sede storica, ma anche rispetto al futuro presumibilmente di abbandono di un'area vasta nel momento in cui questa fosse forzatamente svuotata dalle attività del circolo.



”Non vogliamo che quell'area, situata in una delle zone che riteniamo più sensibili anche dal punto di vista della sicurezza urbana, rimanga abbandonata' - ha affermato il sindaco di Modena Massimo Mezzetti.

“L'Amministrazione Comunale sta seguendo con attenzione la vicenda del circolo Tennis Modena di cui ha incontrato alcuni rappresentanti all'indomani della recente pronuncia del TAR.

Oltre all'interruzione di un'esperienza quasi secolare fortemente radicata in città, ci preoccupa la perdita di un presidio di socialità che è situato in una delle aree che riteniamo più sensibili anche dal punto di vista della sicurezza urbana.

Abbiamo chiesto un incontro all'Agenzia del Demanio: non vogliamo che quell'area rimanga abbandonata., Pertanto chiediamo nell'immediato di permettere al circolo del tennis di rimanere negli attuali locali fintanto che l'Amministrazione dello Stato non arrivi alla nuova assegnazione che auspichiamo possa confermarne la presenza” - ha concluso il sindaco.