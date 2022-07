Nel 2019 per la Carfagna Calenda era un 'ragazzino viziato e cafone'

L’adesione della forzista Mara Carfagna ad Azione, dopo quella di Mariastella Gelmini, sta creando non poche polemiche.E c’è anche chi va a ripescare uno scambio di accuse molto piccato, risalente al 2019, tra Carlo Calenda e Mara Carfagna. Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, scrive: ''Ragazzino viziato e cafone, oltre che confuso', a dirlo niente poco di meno che Mara Carfagna, il 28 giugno del 2019, dall’alto della sua carica di vice presidente della Camera, su designazione di Forza Italia. O improvvisamente Calenda è diventato lucido, adulto ed educato – e a giudicare dalle sue ultime esternazioni, non sembra – oppure è lei a non esserlo più'.'Immagino che lei sia una politica capace e resiliente dopo 20 anni di Cosentino e Berlusconi'. Così Calenda replicava. Il deputato Fi dà un consiglio alla ex collega di partito: 'Mara stai attenta: il lunatico che cambia repentinamente idea sul tuo conto, lo fa solo perché vuole abbellire la vetrina. Mentre il presidente Silvio Berlusconi – e Forza Italia -, per ben due volte, ti hanno valorizzato indicandoti prima come ministro e dopo come vice presidente della Camera'.