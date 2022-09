'Nella morra cinese della sinistra clandestino batte donna violentata'

'Loro sono solidali contro le violenze nei confronti delle donne purchè a operare quella violenza non sia un clandestino perchè nella loro morra cinese clandestino batte donna violentata e quindi la solidarietà non esiste più'. A usare queste parole ieri sera nel suo comizio a Perugia è stata la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Un intervento il suo che si è soffermato a lungo sul tema della immigrazione e delle politiche per governare i flussi. Un tema che la leader Fdi associa a quello della sicurezza.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.