Niente Green pass obbligatorio per i pranzi al chiuso in hotel

“Bene la decisione della Cabina di regia, che ha appena confermato che le persone alloggiate nelle strutture ricettive potranno consumare i propri pasti al chiuso presso i ristoranti delle strutture stesse anche se non sono in possesso della certificazione verde: sarebbe stata una cosa folle decidere in senso contrario ed eravamo molto preoccupati per la stagione estiva nel nostro Appennino, ma anche per tutta la serie di eventi che da settembre avranno luogo a Modena ed in altre città, a partire dal Festival Filosofia e che speriamo riportino le occupazioni nei nostri hotel a livelli almeno discreti”. Così Amedeo Faenza, Presidente provinciale di Federalberghi-Confcommercio commenta a caldo la decisione di non rendere obbligatorio il Green Pass per i clienti degli alberghi.“Possiamo quindi rassicurare i nostri ospiti - dichiara Faenza - sulla possibilità di usufruire normalmente dei servizi di food and beverage presso le strutture turistico ricettive, sia per la prima colazione sia per l’accesso al ristorante e al bar, mentre il Green Pass dovrà essere chiesto se il cliente che siede al tavolo al chiuso non soggiorna presso la struttura ricettiva”.“Adesso guardiamo al futuro con molta più serenità e ringraziamo il ministro Garavaglia che si è molto speso su questo, il Governo ma anche gli Assessori e i sindaci dell'Emilia Romagna che hanno fatto gioco di squadra per ottenere questo risultato e confermato, come Federalberghi chiedeva da settimane, l'esenzione dal presentare il Green Pass per i clienti degli alberghi che vogliono accedere ai ristoranti e ai bar al chiuso nelle strutture'.