Niente premio nobel per la Pace a Zelensky: assegnato a Bialiatski

Il premio nobel per la Pace è stato assegnato all'attivista bielorusso Ales Bialiatski e a due organizzazioni umanitarie, una russa e una ucraina: i russi di Memorial e gli ucraini del Centro per le libertà civili.Smentite dunque le ipotesi di un premio al premier ucraino Zelensky, dato alla vigilia tra i favoriti.Bialiatski è un attivista bielorusso noto per il suo lavoro con il Viasna Human Rights Centre, di cui è attualmente il capo e la fondazione del Partito BPF. Vicepresidente della Federazione internazionale per i diritti umani, ha già ricevuto l'homo homini Award e il Premio Per Anger 'per il suo impegno nella promozione dei diritti umani e della democrazia'. È stato arrestato dalle autorità bielorusse per evasione fiscale nel 2011. Il premio è stato motivato in questo modo: 'Ha dedicato la sua vita a promuovere la democrazia e lo sviluppo pacifico nel suo paese d'origine'.L'organizzazione Memorial guida l'ong fondata nel 1989 dal Nobel per la pace Andrej Sakharov che custodisce la memoria di oltre tre milioni di vittime del Terrore staliniano. L'organizzazione civica 'Center for Civil Liberties' è stata creata il 30 maggio 2007 e ha sede a Kiev.