No a guerra commerciale, si al superamento del Green Deal

Palazzo Chigi alza la voce contro la guerra commerciale. Durante una riunione presieduta dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è stato ribadito con fermezza che un conflitto economico tra Stati Uniti e Unione Europea non gioverebbe a nessuno. 'Pragmatismo e determinazione' sono le parole d'ordine per affrontare i dazi americani, evitando allarmismi che rischiano di amplificare i danni.

Al tavolo, che ha visto la partecipazione di ministri di peso come Tajani, Salvini e Giorgetti, si è discusso anche del Green Deal europeo, definito 'ideologico e poco condivisibile'. L'obiettivo? Sostenere le imprese italiane, semplificando le regole e rilanciando la competitività. Domani, il confronto si sposta con le categorie produttive, per trasformare le proposte in azioni concrete. La partita è aperta, e l'Italia non intende restare a guardare.