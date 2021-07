No Ddl Zan, domani a Modena Lega e Pdf con le Sentinelle in piedi

'Domani pomeriggio alle 17 il Popolo della Famiglia sarà in piazza Grande a Modena alla manifestazione promossa dalle 'Sentinelle in piedi' per dire No al Ddl Zan. Crediamo infatti che sia giusto e importante partecipare e sostenere questa veglia per esprimere in modo pubblico e visibile la piena contrarietà a una legge liberticida'. A parlare sono la coordinatrice regionale Grazia Ruini e la consigliere comunale del Popolo della Famiglia Elisa Rossini. 'Parliamo di una legge che non può essere migliorata, ma che va cancellata in toto, perchè si basa sulla distinzione artificiosa tra identità sessuale biologica e l'identità sessuale percepita, un concetto che viene preso a paradigma assoluto e che in base alla legge Zan non si potrà criticare pena una possibile denuncia - continuano Grazia Ruini ed Elisa Rossini -. Le fondamenta stessa della legge sono dunque sbagliate. Dietro l'apparente volontà di limitare ingiuste discriminazioni in base all'orientamento sessuale, una giustificazione del tutto infondata dal momento che già ora questi comportamenti sono puniti dal codice penale, si nasconde una precisa ideologia che stravolge il concetto antropologico di uomo e donna e destruttura l'identità individuale in nome di presunti diritti o addirittura di atti oggi vietati come l'utero in affitto. Davanti a una realtà simile siamo convinti che serva una parola di Verità che parli ad ogni uomo e ad ogni donna, indipendentemente dalle preferenze sessuali di ciascuno. Una Verità che si basi sulla dignità di ogni individuo che non può e non deve essere etichettato in base alla sfera legata al sesso e che - soprattutto - preservi i bambini da lezioni assolutamente disorientanti dal punto di vista sessuale che, nella delicata fase evolutive, possono compromettere la serenità stessa del loro percorso di crescita'.Parole sottoscritte anche dalla Lega di Modena che domani sarà in piazza. 'Istituisce il reato d’opinione e introduce l’ideologia gender nelle scuole: per questo a gran voce diciamo no al ddl Zan - affermano Alberto Bosi e Luigia Santoro, capogruppo consiliare e consigliera di Lega Modena -. Al di là del fatto che in Italia oggi una legge come questa non dovrebbe essere una priorità – dal momento che come indicano i dati non esiste nessuna “emergenza omotransfobia” – va evidenziato come il testo, se dovesse passare al Senato, introdurrebbe concetti controversi come quello di genere, identità di genere, e orientamento sessuale garantendo ad esempio ad un maschio biologico – che tuttavia si percepisce donna – di accedere a luoghi e ambiti riservati alle donne, col rischio di agevolare abusi e ingiustizie. Non solo. Con l’entrata in vigore di questo provvedimento i nostri bambini e ragazzi verrebbero sottoposti a percorsi di rieducazione arcobaleno per noi inaccettabili: non farebbero altro che creargli una gran confusione in testa negando la dimensione sessuata dell’essere umano, per di più nella fascia d’età in cui sono maggiormente influenzabili'.'Sarà ancora possibile per i genitori esonerare i figli da questi percorsi? Genitori ed insegnanti saranno ancora liberi di esprimere la propria opinione, o verranno accusati di discriminazione? Si potrà ancora manifestare o anche soltanto esprimersi a sostegno della famiglia naturale tradizionale e del diritto dei bambini a crescere con una mamma ed un papà o si verrà tacciati come omofobi o transfobici? - si chiedono Bosi e Santoro, a nome di tutto lo schieramento leghista -. Che bisogno c’è di una legge come questa quando già esistono norme contro la violenza e le discriminazioni a tutela di tutti, al di là di identità e tendenze sessuali? È esattamente in questo modo che si stabiliscono differenze e discriminazioni: trasformando la comunità Lgbt in una sorta di categoria iper-protetta e privilegiata, peraltro in violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e di libertà d’opinione. Proprio per questo Lega Modena ha deciso di scendere in piazza per mostrare il proprio dissenso ed esporre ai modenesi le loro ragioni d’opposizione al ddl. La nostra sarà una presenza pacifica e silenziosa per ribadire che non è possibile zittire le coscienze con una legge inutile, ingiusta e liberticida come questa”.