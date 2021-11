No Green Pass, in migliaia a Cesena con Puzzer: tanti modenesi

Migliaia di persone hanno manifestato oggi a Cesena durante l'evento contro il Green Pass, 'No paura day', in occasione del primo anniversario di questo movimento. Il corteo è partito da piazza del Popolo e ha raggiunto il Giardino pubblico. Tra i manifestanti il leader della protesta dei portuali Stefano Puzzer e l'ex direttore di Rai Due, Carlo Freccero.Tanti i manifestanti giunti anche da Modena e tra loro un gruppo di ex appartenenti a Modena Libera, i quali hanno preso le distanze dal gruppo modenese dopo quella che è stata definita una 'politicizzazione' della piazza.

