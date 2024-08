'Non conoscevo Mezzetti ma alla sua proposta non ho potuto dire di no'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Tanti i pareri positivi, anche da coloro solitamente più critici sul mio profilo social e anche da componenti di altre parti politiche'. La premessa di Mezzetti nella presentazione stampa dell'Assessore Camporota, convocate in Municipio, è di fatto un continuo tentativo di sgombrare il campo dalle polemiche politiche e dal dibattito generato sull'opportunità per un prefetto di passare 'in assoluta continuità' (come lei stessa a ribadito oggi) dal ruolo di prefetto, rappresentante istituzionale e del governo e dello Stato in città e provincia, ad un ruolo basato certo su una esperienza riconosciuta sul piano tecnico ed istituzionale, ma di carattere politico. All'interno di un governo politico, e di una giunta di sinistra centro, della quale, per forza di cose, si condividono indirizzi e strategie. Politiche. E, anzi, quelle strategie politiche si è chiamati a tradurli nell'azione amministrativa.



E se il sindaco fin da subito aveva fatto il suo nome apiegando come erano andate le cose (anche se, come da lui specificato, non era tenuto a farlo potendo aspettare di affidare l'incarico alla sicurezza e ai servii sociali solo a pensionamento avvenuto di Alessandra Camporota), da quest'ultima, e tantomeno dalla prefettura, non ci fu mai comunicazione ufficiale. Nemmeno quando non esercitò più le funzioni, venne messa a disposizione del ministero per eventuali incarichi prima della pensione, e le funzioni passarono al vicario facente funzioni. Per Alessandra Camporota, alla quale oggi abbiamo chiesto il perché, non doveva e non poteva esserci comunicazioni. Per noi si.



Nel merito l'interrogativo che abbiamo girato allo stesso nuovo assessore, nell'incarico che continuiamo a declinare al maschile, così come lei stessa aveva sempre invitato a declinare il suo essere Prefetto ('Io sono il Prefetto Alessandra Camporota' - ci disse in uno dei primi incontri dopo essere arrivata a Modena - 'Chiamatemi prefetto',è il seguente:' Quanto ha pesato nella scelta il fatto di assumere un ruolo politico oltre che istituzionale e il fatto di occuparsi da assessore e quindi sul fronte, dei temi della sicurezza e dell'immigrazione su punti specifici e criticità affrontate, gestite ma non risolte da prefetto (dai problemi dell'accoglienza degli stranieri adulti e minori non accompagnati, al problema di agglomerati come l'R-Nord o tanto più le Costellazioni, dalle aree degradate e sempre più a rischio della città), rappresenta un limite o una opportunità?. Alessanra Camporota è pronta, da assessore a dare una svolta, come vorrebbe fare e ha promesso di fare Mezzetti, rispetto a situazioni critiche e non risolte da Prefetto? Il tema della Costellazioni ieri ha riguardato lei come prefetto, per il tema dell'accoglienza dei richiedenti asilo, e oggi la riguarda sia come assessore alla sicurezza sia ai servizi sociali direttamente coinvolte (e responsabile) delle persone in carico al comune che vivono nello stesso edificio. Stessa cosa sul Novi Sad.



'Giunta al termine del mio percorso da Prefetto in una città in cui mi sono trovata molto bene avrei voluto continuare a spendere ancora energie per questa città e mettendo a frutto la lunga esperienza maturata in questi anni e ancora prima anche come prefetto di Rimini. Alla luce di ciò non ho potuto dire di no alla proposta del sindaco nel quale ho percepito la sensibilità. In particolare sul concetto di sicurezza integrata. Che si genera dal collegamento tra Stato ed enti locali che a Modena ha portato al primo Patto di legalità risalente al 1998. Oggi da assessore mi inserisco in una realtà dove ho già operato e dove ci sono tutti i presupposti di grande collaborazione e di lavoro comune. Avrei voluto continuare con una esperienza sul piano civile. Da romana avevo anche proposte a Roma. Ero abbastanza richiesta, ma ho deciso, in spirito di servizio, di accettare la proposta a Modena. In attesa del congedo pensionistico dall'8 al 31 luglio, non esercitando più le funzioni di prefetto, ho ricevuto dal Ministero un incarico di studio, su argomenti che conosco'



Gi.Ga.