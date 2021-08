Non hanno il Green Pass, magazzinieri Ikea Piacenza pranzano per terra

Sono immagini che non possono che lasciare basiti quelle che giungono dallo stabilimento Ikea di Le Mose a Piacenza. La foto, pubblicata dal quotidiano Libertà, ritrae alcuni magazzinieri costretti a pranzare per terra, sulle grate di ferro perchè sprovvisti del Green Pass. Parliamo di uno dei centri Ikea più importanti d'Italia nel quale, tra personale diretto e in appalto, lavorano circa 1000 persone. Stante l'ultimo decreto del governo per l'emergenza Covid, il certificato verde è obbligatorio anche per l'accesso alle mense, ma è evidente, come questa foto mostra, che la norma in alcune realtà aziendali crea storture e discriminazioni inaccettabili. 'Non è dignitoso - sottolinea del resto il segretario provinciale Fit Cisl Salvatore Buono -. I lavoratori avevano chiesto almeno un gazebo per far mangiare in modo decente chi non ha il Green Pass, soprattutto quando fa molto caldo o in caso di pioggia: niente da fare'.