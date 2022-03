Nonantola, mozione di sfiducia al sindaco, il PD blinda e attacca

La fine della legislatura per il sindaco e la giunta di Nonantola potrebbe essere tecnicamente più vicina, ma politicamente potrebbe essere ancora evitate. I gruppi politici che oggi hanno depositato la mozione di sfiducia nei confronti di Federica Nannetti (Movimento 5 Stelle, Nonantola progetto 2030, Nonantola Libera e Una mano per Nonantola) contano 7 consiglieri. Il PD, dal canto suo, ne ha 8. Determinanti, incredibilmente, per una lotta che si consuma da anni all'interno dell'ormai ex maggioranza di centro sinistra l'apporto dei consiglieri di centro destra, che a Nonantola si sintetizza negli eletti in Forza ItaliaGruppo che non ha firmato la mozione di sfiducia e che non sembra interessato ad entrare in quello che i due definiscono 'un regolamento di conti politici senza esclusione di colpi tra i vecchi e i nuovi amministratori e che non tiene conto delle esigenze di Nonantola, delle azioni e dei progetti in corso, compreso quello della Caserma dei Carabinieri. E' compito della maggioranza – ricordano gli azzurri – garantirsi i numeri in Consiglio Comunale. Non dell’opposizione. Noi la mozione di sfiducia non l’abbiamo firmata perché temiamo sia l’ultimo grimaldello per la sinistra di alzare l’asticella ed ottenere qualche poltrona in più. Sarà compito loro spiegare ai cittadini le conseguenze di lasciare la città per un anno sotto il commissariamento prefettizio, dicendo addio, definitivamente, alla Caserma dei Carabinieri, ai fondi PNRR e gettando nel caos i rimborsi agli alluvionati'.Sulle motivazioni alla base dell'atto di sfiducia è intervenuta oggi la listauscita dalla maggioranza. 'Le vicende del proposto insediamento di un polo logistico nell’area ex Pip Gazzate, e la previsione di un centro commerciale e di opifici produttivi nell’area del “fondo Consolata” hanno portato alla massima evidenza i problemi e le difficoltà che abbiamo incontrato da subito in questa esperienza amministrativa della lista', ma a pesare per il gruppo è la mancanza di confronto che il sindaco avrebbe dovuto avere anche nel momento in cui non si era più in maggioranza.'Dall’uscita degli assessori dalla Giunta (ottobre 2020), dal dichiararci “liberi da ogni vincolo di maggioranza” (ottobre 2021), al voto di astensione al bilancio (dicembre 2021), abbiamo sempre precisato e ribadito il nostro giudizio critico determinato dalle medesime motivazioni, dalle stesse ragioni di fondo: l’incapacità di questa amministrazione di aprirsi ad un confronto vero e profondo sulle scelte fondamentali, ad affrontare le situazioni, da quelle ordinarie a quelle più spinose e complesse, e i percorsi decisionali, con la necessaria trasparenza e apertura, a operare con convinzione per un pieno coinvolgimento di tutte le forze politiche'Lamenta scarsa partecipazione e coinvolgimento delle forze politiche di minoranza il: 'Lo svilimento del ruolo democratico del Consiglio Comunale, la mancata comunicazione tra Ente e cittadini, la continua volontà di non condividere le tematiche importanti e il totale verticismo degli atti di Giunta e del Sindaco sono solo parte dei tanti problemi che motivano questa sfiducia. Tale decisione - afferma - non è stata presa a cuor leggero e ha visto un percorso di verifica della fattibilità, nell'ottica di garantire la continuità di attività importanti come risarcimenti danni alluvione, gestioni di fondi statali e avanzamento di progetti già iniziati'.Punti, relativi alla progettualità in corso dell'amministrazione e che verrebbe interrotta dallo stop al mandato Nanetti, che il PD ribadisce per bollare come irresponsabile la mozione di sfiducia.“L’interruzione della legislatura in questo momento, quando la pandemia non è ancora terminata, il pagamento dei rimborsi post-alluvione è appena iniziato e anche Nonantola è impegnata ad organizzare l’accoglienza dei profughi ucraini, avrebbe pesanti ricadute su tanti progetti e attività di interesse per tutta la collettività”, diceche conferma come 'sia in corso, sia a livello locale che a livello provinciale, un dialogo con Una mano per Nonantola, che è stata eletta con il medesimo programma elettorale del Pd, e con Nonantola progetto 2030'. Da qui l'elenco delle offerte sul tavolo per ricucire lo strappo. 'Ad Una mano per Nonantola abbiamo proposto ancora una volta di entrare in giunta, con una figura scelta da loro, che potesse essere di garanzia sia per loro che per Nonantola progetto 2030 rispetto ai temi cui sono più legati: ambiente, urbanistica, mobilità'. Proposta che avrebbe ricevuto una risposta negativa, mostrando - afferma Grenzi 'una forte contraddizione tra le lamentele di scarsa informazione e coinvolgimento, come segnalato nella mozione stessa, e il rifiuto ad un impegno diretto e alla possibilità di incidere proprio nelle materie di interesse. Si può pretendere di essere coinvolti come se si fosse in giunta, pur rifiutando ostinatamente di farne parte?'Il segretario PD accusa poi le forze della ex maggioranza di tradire il mandato degli elettori: Sono i consiglieri di Una mano per Nonantola eletti con l’attuale sindaca, oltre che il consigliere Antonucci, ex segretario del Pd passato all’opposizione solo tre mesi dopo le elezioni comunali, che devono chiedersi se, firmando la mozione di sfiducia, stiano rispettando il mandato degli elettori che li hanno votati per portare a casa gli obiettivi scritti nel programma con cui sono stati eletti. Noi riteniamo che non sia così. Ma la scelta di presentare una mozione di sfiducia è soprattutto una scelta grave per le conseguenze che potrà avere sul paese.L’interruzione della legislatura in questo momento, quando la pandemia non è ancora terminata, il pagamento dei rimborsi post-alluvione è appena iniziato e anche Nonantola è impegnata ad organizzare l’accoglienza dei profughi ucraini, avrebbe pesanti ricadute su tanti progetti e attività di interesse per tutta la collettività.