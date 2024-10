'Nonni vigili al posto degli agenti per attraversamenti a scuola'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La proposta si concentra sull’utilizzo di volontari per vigilare sugli attraversamenti pedonali nei pressi delle scuole, liberando così le pattuglie di Polizia Locale rendendole disponibili per attività più consone alle loro funzioni relative alla sicurezza.

In sostanza, senza entrare nel merito dell'organizzazione degli agenti, per i consiglieri di Fratelli d'Itali, il monte ore e l'attività degli agenti dedicata all'attraversamento pedonale di alunni e studenti, ovvero di attività che sono gestibili anche da volontari adeguatamente formati, potrebbe essere utilizzato in altri turni e attività, anche nei pressi delle scuole, ma per esempio nella prevenzione dello spaccio.



I consiglieri hanno evidenziato come la Polizia Locale debba avere un ruolo centrale nel presidio del territorio, in compartecipazione con le altre forze di Polizia, lasciando ad altre organizzazioni la gestione di attività come, appunto, gli attraversamenti pedonali. 'La proposta - dicono - si integra in un percorso di cittadinanza attiva già esistente a Modena, dove diverse figure già collaborano con l’amministrazione per il benessere della comunità'.





'La proposta in discussione lunedì - continuano i consiglieri - si concentrerà specificamente sull'introduzione dei Nonni Vigili, che come tale non dovrebbe avere difficoltà ad essere approvata anche dalla maggioranza. Nella precedente consiliatura era stata presentata in una versione con all'interno altre proposte che entravano nel merito dell'organizzazione della Polizia Locale e che avevano suscitato alcuni disaccordi e critiche. In questa mozione le abbiamo eliminate. Auspichiamo anche in nuovo corso della giunta Mezzetti che, a differenza della precedente, ha istituito, per la sicurezza, uno specifico assessorato. Passaggio che come Fratelli d'Italia abbiamo sempre ritenuto opportuno. Auspichiamo che anche l'assessore ed ex prefetto Camporota, accolga con favore questa nostra proposta tesa esclusivamente ad avviare un altro cambiamento positivo nella gestione della sicurezza urbana, puntando sulla collaborazione tra istituzioni e volontari per creare un ambiente più sicuro per tutti e la piena valorizzazione degli agenti e del corpo di Polizia Locale' - hanno concluso i consiglieri di Fratelli d'Italia.