Nord Stream, ora la nube di metano si muove verso l’Italia

'La nube di metano che starebbe muovendosi dal Mar Baltico verso l’Italia che si è originata come conseguenza delle fuoriuscite di enormi quantitativi di gas dal gasdotto Nord Stream 1 e 2 non sarebbe un diretto pericolo per la salute umana'. Lo dichiara in una nota la Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima).Dalla Sima spiegano: 'La nube di gas ha già avuto il tempo di diluirsi e in ogni caso per arrivare fino al nostro Paese necessiterebbe di correnti sufficientemente forti da causarne ulteriore diluizione, riducendo praticamente al minimo qualsiasi rischio diretto o immediato per la salute umana. Diverso è il discorso se si guarda alle conseguenze a medio-lungo termine sulla salute planetaria'. Infatti, 'al pari dell’anidride carbonica (CO2), anche il metano è un gas climalterante, seppur con una minor persistenza in atmosfera rispetto a quella della CO2', spiega il presidente Sima, Alessandro Miani.'Maggiori analisi e valutazioni saranno fatte per fornire un dato più chiaro sugli impatti ambientali dell’incidente occorso nel Mar Baltico. Ci auguriamo che tutto questo non metta a rischio gli sforzi, anche minimi, finora fatti per contenere il surriscaldamento della Terra al di sotto degli obiettivi fissati con gli Accordi di Parigi e ribaditi più recentemente a Glasgow', conclude il presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale.