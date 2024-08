Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'intervento rientra nel pacchetto di lavori iniziati nei mesi scorsi dall'Aipo, l Agenzia Interregionale per il fiume Po, finanziati anche con fondi Pnrr-Next Generation Eu per un importo di 27 milioni.Visto che le aree di intervento si trovano all'interno della Riserva naturale regionale, nonché Sito della Rete Natura 2000, oltre alla rimozione di accumuli di terra e alla manutenzione straordinaria del verde, sono previste anche opere di compensazione concordate con l'Ente per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, il Servizio Parchi della Regione e il Ministero dell'Ambiente. Nel dettaglio all'interno della cassa verranno ricreati 5 nuovi isolotti pronti ad accogliere 2.600 arbusti di specie autoctone. All'esterno dell'opera idraulica, su un terreno demaniale di circa 30 ettari immediatamente a sud del ponte sulla Via Emilia sarà invece attuato uno specifico progetto di rinaturazione con la messa a dimora di piante autoctone per creare un nuovo bosco