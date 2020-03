Nuova stretta Conte: 'Stop ad ogni attività produttiva non necessaria'

'La decisione assunta dal governo è quella di chiudere su tutto il territorio nazionale ogni attività produttiva non necessaria, non cruciale e non indispensabile per fornirci beni essenziali e di prima necessità'. Questo è il nucleo centrale del nuovo provvedimento che in forma di un nuovo decreto della presidenza del Consiglio (l'undicesimo dall'inizio dell'emergenza Coronavirus) che sarà varato domani, il presidente Conto ha comunicato al paese alle 23,30 di ieri sera. 'Una decisione sofferta - ha detto - che ci deve venire uniti nel raggiungimento dell'unico obiettivo prioritario, quello delle difesa della vita. Non fermiamo il motore produttivo dell'Italia, ma lo rallentiamo'L'annuncio di una nuova stretta alle misure con particolare riferimento alle attività produttive, arriva al termine di una giornata nera per numero dei morti e nella quale si sono susseguiti gli incontri con le forze sindacali. 'Abbiamo con loro lavorato - ha detto Conte - per stilare l'elenco della tipologie di imprese che potranno continuare a lavorare'“Continueranno a rimanere aperti tutti i supermercati, tutti i negozi di generi alimentari e di prima necessita. Non abbiamo previsto nessuna restrizione sugli orari di apertura dei supermercati. Non c’e’ ragione – spiega Conte – di fare una corsa agli acquisti e di creare code che in questo momento non si giustificano affatto. Continueranno a rimanere aperti farmacie e parafarmacie. Assicureremo i servizi bancari, postali, assicurativi, finanziari, assicureremo tutti i servizi pubblici esenziali, ad esempio i trasporti. Anche tutte le attivita’ funzionali a quelle essenziali”.Il provvedimento i cui dettagli saranno ufficializzati nella giornata di domenica, avrà i suoi effetti fino al 3 aprile e conferma tutte le misure già adottate dal precedente decreto sulla limitazione degli spostamenti