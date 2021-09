Obbligo vaccinale, Crisanti boccia Draghi: 'Dopo Israele ho riserve'

'L’obbligo vaccinale mi lascia molte riserve, occorre una verifica sul grado di protezione attuale dei vaccini. Da Israele arrivano dati che indicano come l’efficacia dei vaccini si sta riducendo al 70% per quanto riguarda la protezione dal contagio. Sono preoccupato'. Le parole della Scienza pronunciate da Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell'università di Padova, contraddicono le parole della politica pronunciate dal presidente del Consiglio Mario Draghi.'Questo annuncio è politico - afferma Crisanti -. I vaccini funzionano e hanno un rapporto costo-benefici indiscutibile, ma non vorrei che con i dati che arrivano da Israele questa scelta dell'obbligo si riveli un boomerang per i no vax che potranno dire che i vaccini non funzionano e quindi rifiutare l'obbligo'.