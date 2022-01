Obbligo vaccinale? R2020 organizzata maxi richiesta risarcimento danni

Una diffida ( qui ) e una richiesta di risarcimento danni da inviare subito, in vista delle possibili restrizioni delle misure anti-covid, previste nel Consiglio dei Ministri di mercoledì 5 gennaio. E' questa l'iniziativa lanciata oggi da R2020, la Rete fondato dalla deputata Sara Cunial insieme al consigliere regionale del Lazio Davide Barillari e all'ex deputato Ivan Catalano.'Vista l’illegittimità delle cosiddette “certificazioni verdi covid19” in tutte le forme attualmente previste e vista l’illegittimità dell’obbligo del cosiddetto “vaccino covid-19”, abbiamo predisposto una lettera formale di diffida e messa in mora, con relativa richiesta di risarcimento danni, da inviare nell’arco delle prossime 24 ore - si legge sul sito di R2020 - Il seguente documento si può inviare autonomamente oppure tramite legale'.

