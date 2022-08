Elezioni, Sara Cunial ce l'ha fatta: anche Vita parteciperà al voto

'Ce l’abbiamo fatta, festeggiamo un grande risultato, siamo partiti da zero ad inizio agosto e adesso potremo finalmente votare per la libertà, senza compromessi'. A parlare è Sara Cunial, parlamentare e presidente del movimento politico Vita'Dalla resistenza e dalla protesta nelle piazze d’Italia, continuiamo fin dentro al Parlamento le rivendicazioni per la Vita, per riprenderci ciò che ci appartiene per diritto naturale. Dopo due settimane di banchetti e raccolta firme promosse nelle piazze italiane dal Sud Tirolo fino alla Sicilia, la lista Vita è quindi ufficialmente candidata, forte di un risultato raggiunto grazie alla partecipazione spontanea dei cittadini e di una rete territoriale composta da attivisti consapevoli che in questi ultimi anni si è creata a difesa dei diritti inviolabili, contro i soprusi e l’attacco alla democrazia'.'Una grande rivoluzione politica italiana - dichiara l’avvocato Edoardo Polacco, cofondatore di Vita -.'Un successo assoluto per la lista VITA, adesso potremmo portare in Parlamento le istanze dei cittadini contrari al 5G, transumanesimo e transizione digitale' dichiara Maurizio Martucci, cofondatore di Vita e candidato alla Camera dei Deputati per Lazio, Umbria e Calabria.Su 49 collegi plurinominali, la lista unitaria Vita sarà presente in quasi tutte le circoscrizioni elettorali d’Italia.