Alla fine Puzzer si candida, sarà capolista anche a Modena per Italexit

Aveva assicurato più volte, anche in una lunga intervista a La Pressa 4 mesi fa , che il suo unico obiettivo sarebbe stato solo quello di tornare a svolgere il suo lavoro di portuale ('il lavoro più bello del mondo'), ma Stefano Puzzer ha cambiato idea. Il leader del movimento 'La gente come noi non molla mai' scende in politica e lo fa proprio con Italexit di Paragone. Ancora a giugno ( qui l'articolo ) si era detto 'stufo' di essere tirato per la giacchetta, ma stavolta ha ceduto e ha accettato la proposta del partito di Paragone.Puzzer, a quanto pare, non sarà candidato solo a Modena, ma si presenterà in diversi collegi in Italia e sarà il vero uomo di punta di Italexit in questa campagna elettorale.L'ufficializzazione avverrà nei prossimi giorni, ma la partita salvo clamorosi ripensamenti, sembra chiusa.Ricordiamo che i movimenti che contrastano il Green Pass si sono frammentati sinora in quattro parti. Dall'asse Adinolfi-Di Stefano passando per l'asse Ancora Italia-Pci di Rizzo fino alla lista Vita della coraggiosa deputata controcorrente Sara Cunial Ovviamente per ognuno di questi il primo scoglio è la raccolta delle firme.