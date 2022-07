Modena, asse Pdf-estrema destra: Elisa Rossini prende le distanze

'Il 19 luglio scorso, nel corso di un consiglio direttivo nazionale del Popolo della Famiglia, il Presidente Mario Adinolfi ha esposto la nuova linea politica del movimento con la creazione di un’area vasta “no green pass”. Nella mia qualità di consigliere nazionale del movimento ho ritenuto di sollevare perplessità con riferimento in particolare alla federazione con Exit di Simone Di Stefano. Tale federazione appare infatti lontana dalla mozione congressuale approvata dall’assemblea del movimento nel settembre 2020 che indica il Popolo della Famiglia collocato nel popolarismo immaginato e fondato da Don Luigi Sturzo e distante dall’estrema destra'. Così il consigliere comunale a Modena Pdf Elisa Rossini prende le distanze dall'asse Adinolfi-Di Stefano (ex leader del movimento di estrema destra Casapound) che si presenterà alle elezioni di settembre e che ha trovato in Flavio Morani il candidato modenese.

