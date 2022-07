Popolo della famiglia va con l'estrema destra: a Modena corre Morani

L'annuncio era stato dato qualche settimana fa, ma ora è ufficiale. Alle elezioni del 25 settembre sarà presente anche la lista 'Alternativa per l’Italia'. Si tratta del partito frutto della decisione del presidente del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi di unirsi alla estrema destra di Exit di Simone Di Stefano, ex segretario di CasaPound. A Modena la lista presenterà come candidato di punta Flavio Morani, la presentazione è prevista per mercoledì sera alle 20.30 dietro alla Chiesa della Bva in via Rangoni.'Ora è il momento dell'azione - scrive lo stesso Morani -. Sappiamo chi sono i nostri avversari, sappiamoo che è difficile. Iniziamo questo viaggio insieme. Noi siamo la resistenza politica al manifesto naziglobalista di Draghi e dei suoi accoliti di centrosinistra e centrodestra'.