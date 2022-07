Uniti per la Costituzione: Daniele Giovanardi capolista al Senato

L'ex primario del Pronto soccorso di Modena, Daniele Giovanardi, si candida alle elezioni del 25 settembre. Giovanardi sarà capolista al Senato per il gruppo che unisce Ancora Italia di Francesco Toscano, il Partito comunista di Rizzo, Riconquistare l'Italia di Stefano D'Andrea, Rinascita Repubblicana di Francesca Donato e Azione civile di Antonio Ingroia.Una lista no green pass che si affianca a quella lanciata oggi da Sara Cunial , e dal Movimento 3V, con la quale evidentemente non è stata trovata una sintesi.'Capitano talora eventi inaspettati: al convegno di Ancora Italia a Napoli ho parlato in qualità di medico e simpatizzante del movimento come ho fatto in questi due anni in tante piazze d’Italia. 40 anni di professione medica in trincea (pronto soccorso) mi permettono di confrontarmi alla pari con qualsivoglia collega. Venerdì sera ricevo una telefonata da Francesco Toscano, mi propone di candidarmi per “Uniti per la Costituzione”.