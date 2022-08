Lista Vita, Sara Cunial inizia raccolta firme anche in Emilia Romagna

La raccolta delle firme per la presentazione della lista VITA che fa a capo a Sara Cunial è iniziata.'Per concorrere alle elezioni politiche del 25 Settembre 2022, entro e non oltre il 20 Agosto 2022 la lista unitaria VITA deve raccogliere in tutta Italia almeno 36.750 firme per i 49 collegi della Camera dei Deputati e almeno 19.500 per i 28 collegi del Senato della Repubblica - spiega la stessa Cunial - Abbiamo bisogno dell’energia e della disponibilità di tutti voi'. E' possibile presentarsi nei banchetti del Comune in cui si vota, se si hanno 18 anni, muniti di documento di identità valido. Si può firmare per una sola lista.Godo di Russi (RA), oggi, giovedì 4 agosto. Fattoria FUN via Traversa, 16 dalle ore 21,Cento (FE), domani, venerdì 5 agosto. Caffé n. 10 via Ferrarese, 3 dalle 18 alle 20Reggio Emilia dal 5 al 10 agosto nei Comuni di Reggio Emilia, Rubiera, Scandiano, Coreggio e LuzzaraSan Giovanni in Persiceto, oggi, 4 agosto. Presso lo studio legale dell’avvocato Valentina Merlo via Cristoforo Colombo, 9 dalle 16 alle 19San Lazzaro di Savena, oggi 4 agosto. Presso lo studio di Amministrazioni Immobiliari d’Onofrio via del Fiume, 54/C dalle 21,30 alle 22,30Bologna, domani 5 agosto. Presso lo studio legale dell’avvocato Ugo Lenzi via Leopardi, 6C dalle 9,30 alle 12,30Parma, domani 5 agosto. Presso Dubh Linn Borgo del Correggio, 1 dalle 20,30Rimini, sabato 6 agosto. Piazza Tre Martiri dalle 9 alle 12.