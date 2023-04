Ok alla delibera, Conad esulta: 'Risultato importante per la nostra azienda'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Si tratta di un risultato importante per la nostra azienda, che ci permette di confermare la nostra presenza a Modena e la volontà di continuare ad investire sul territorio, sia in termini di valorizzazione delle sue risorse che di impatto occupazionale. – dichiarato Adamo Ascari, amministratore delegato di Conad Nord Ovest – Ringraziamo l’Amministrazione e il Consiglio Comunale, che si è espresso nei tempi di legge, come anche gli altri soggetti che in questi mesi hanno lavorato con professionalità e competenza, sempre con l’obiettivo di addivenire ad una soluzione che contemperasse le esigenze e le istanze pervenute'.'L’impegno che ci assumiamo, a partire dalla fase attuativa del cantiere, è quello di realizzare l’intervento con tutti gli accorgimenti necessari a mitigarne gli impatti. Siamo certi della qualità del progetto e confidiamo che nelle varie fasi attuative dei lavori gli aspetti di valore dell’intervento potranno essere apprezzati anche dagli stakeholder e dalla comunità, rispetto ai quali confermiamo apertura e disponibilità ad un confronto nelle prossime settimane'.