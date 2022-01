Oms: 'Obbligo vaccino? Ultima ratio e comunque sia limitato nel tempo'

L'obbligo vaccinale dovrebbe essere una misura 'temporanea' e l'Oms lo considera 'come l'ultima spiaggia'. E' questo il monito lanciato dall'Organizzazione mondiale della sanità, mentre l'Italia ha introdotto il vaccino obbligatorio per gli over 50. 'Molte persone esitanti hanno dubbi sinceri a cui si deve rispondere', ha avvertito Mike Ryan, direttore esecutivo del programma di emergenza dell'Oms, secondo cui l'obbligo della vaccinazione dovrebbe essere 'chiaro, esplicito e limitato nel tempo', oltre che 'accompagnato da un'appropriata comunicazione e chiarimento dei rischi'. In sostanza, 'consideriamo l'obbligatorietà come l'ultima spiaggia', ha ribadito ancora Ryan, esortando i governi a bilanciare benefici della vaccinazione con 'le limitazioni ai diritti ed alle libertà individuali'.