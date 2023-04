Operato 2 volte da melanoma, attende visita di controllo da 90 giorni

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Succede a Modena e protagonista della vicenda è un volto noto della politica modenese, Stefano Bellei. 'In questi mesi ho chiamato due volte la segreteria dell'assessore Donini, ma inutilmente - spiega Stefano Bellei -. Ho anche mandato mail all'Urp ma non è servito. A 90 giorni dalla data in cui avrei dovuto fare la visita tutto tace. Mi sono anche detto disponibile a fare la visita a pagamento, nonostante a causa delle mie patologie pregresse sia ticket esente, ma per fare la visita mi servono le immagini dei controlli precedenti per il raffronto che mi vengono negate'.'Io credo che questa malagestione della sanità in Emilia Romagna, nonostante le tasse pagate da tutti, stia ricadendo sulla salute dei cittadini - afferma Bellei -. Considerato anche l'insuccesso dell'assessore Donini dal punto di vista del bilancio dell'assessorato alla salute, sarebbe meglio procedere al commissariamento. Forse è l'unico modo per essere tutelati'.