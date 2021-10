'L'Ospedale Baggiovara va intitolato a Strada e Sarti': Sinistra per Modena rilancia

Il Sindaco e la Giunta si impegnino a proporre all’Assessorato regionale alle Politiche Sanitarie e alla Conferenza Territoriale Socio-Sanitaria l’intitolazione dell'Ospedale di Baggiovara a 'Gino Strada e Teresa Sarti, anche alla luce della 'mobilitazione spontanea di un migliaio di modenesi' a sostegno di tale ipotesiIn sintesi, è il contenuto di due emendamenti che il gruppo consiliare Sinistra per Modena presenterà rispetto alla alla mozione avente per oggetto “Intitolazione di uno spazio o di un bene pubblico nel Comune di Modena a Gino Strada e Teresa Sarti”, presentata in data 6 ottobre 2021 dai consiglieri di Movimento 5 Stelle, PD, Europa Verde, Verdi e Modena Civica.'Nelle prossime settimane si tornerà a discutere della questione della titolazione di spazio pubblico in città a Gino Strada e Teresa Sarti, fondatori della ONG italiana Emergency. Sinistra per Modena - riporta una nota - ha ritenuto importante proporre due emendamenti.Siamo convinti che sia giusto e importante onorare la memoria dei due fondatori di Emergency intitolando loro uno spazio nella nostra città e per questo chiediamo ai firmatari della mozione di:- tenere conto della mobilitazione spontanea nata da oltre un migliaio di modenesi che hanno espresso il desiderio di intitolare a “Gino Strada e Teresa Sarti” l’Ospedale di Baggiovara che, negli ultimi 16 anni, ha già cambiato diverse volte la denominazione: prima NOCSAE, NOCSE e oggi OCB.- che il Sindaco e la Giunta, pertanto, in assenza di oggettive e concrete ragioni che dimostrino l’impossibilità a procedere, propongano all’Assessorato regionale alle Politiche Sanitarie e alla Conferenza Territoriale Socio-Sanitaria l’intitolazione dell'Ospedale di Baggiovara a 'Gino Strada e Teresa Sarti' e, solo in seconda istanza, a valutare l’opzione di “uno spazio o un bene pubblico del (o nel) Comune di Modena (ad esempio un ospedale, una struttura sanitaria, una via, una piazza, un parco o comunque un’altra struttura pubblica)” – così come è riportato anche nella mozione.