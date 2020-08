Ospedale Mirandola, è tempo di fatti, torni a regime

'Abbiamo fiducia nel percorso intrapreso, perché il rafforzamento del piano di potenziamento della struttura nasce da un importante percorso svolto in Unione dei Comuni ed è stato vagliato al CTSS, segno che la strada è stata intrapresa e la macchina è stata avviata. La Regione ha preso impegni e noi abbiamo fiducia che li manterrà, perché tutti vogliamo che la nostra struttura sanitaria principale sia parte della importante rete sanitaria regionale, quella ritenuta la migliore a livello nazionale e a cui arrivano riconoscimenti europei ed internazionali. E' nostro compito vigilare e tenere monitorata la situazione - conclude Azzolini - perché nessun nostro concittadino debba aspettare un giorno in più rispetto a quanto strettamente necessario”.

