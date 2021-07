Pattuzzi lancia se stesso alla guida di Pavullo

La scelta della segreteria di candidare Graziano Pattuzzi ha diviso una parte del PD che si sarebbe riconosciuto in altre figure, ma nella presentazione di Graziano Pattuzzi, ex Presidente della provincia e negli ultimi 7 anni alla presidenza della società Autostrada Regionale Cispadana, l'autostrada che non c'è e che attraverso la società da lui presieduta doveva essere realizzata, si parla di candiatura 'con impronta collettiva e civica che punta a unire forze, idee ed energie per costruire la Pavullo dei prossimi cinque anni'. Forte dell'apoggio della segreteria PD, Graziano Pattuzzi si presenta alla conferenza stampa di presentazione della sua candidatura a sindaco di Sassuolo, senza simboli di partito puntando su 'competenza e grande conoscenza della macchina amministrativa', al servizio del Comune nel quale è nato e dove da sempre risiede.“Insieme al gruppo di persone che mi sostiene e che lavorerà con me sia in questa fase di costruzione del programma elettorale sia nella futura amministrazione del nostro Comune – commenta Pattuzzi – voglio mettere a disposizione tutta la mia esperienza per migliorare ulteriormente la qualità della vita degli abitanti di Pavullo”.Sanità pubblica, giovani, viabilità e infrastrutture, sostegno alle attività commerciali e industriali del territorio saranno i temi “caldi” sui quali si punterà in modo prioritario.“Spiegheremo ai cittadini frazione per frazione quali sono le nostre idee e le azioni concrete che vorremmo attuare. Non voglio fare previsioni né mancare di umiltà – aggiunge il candidato sindaco del centro-sinistra – ma siamo convinti della bontà del nostro progetto e delle persone che lo stanno costruendo e quindi pensiamo di ottenere un ottimo risultato sin dal primo turno”.“Un sindaco deve essere leader ma soprattutto deve saper fare sintesi tra le diverse posizioni dello schieramento che lo sostiene ed essere capace di fare davvero squadra. Vorrò dedicare particolare attenzione – anticipa Pattuzzi – al tema dell’Ospedale e alle esigenze dei giovani, a cominciare da scuola, sport, tempo libero. Le mie buone relazioni con il tessuto produttivo saranno utili per mantenere alto il livello occupazionale e gli investimenti nel nostro territorio: servizi e lavoro sono gli asset fondamentali di ogni comunità”.