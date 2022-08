Pd insiste: 'Il vaccino è libertà'. E attacca il giornale di Belpietro

Il discorso dello scorso settembre di Enrico Letta lo ricordano tutti. 'Il vaccino è libertà', scandì più volte il segretario nazionale Pd alla Festa dell'Unità a Bologna 'Il vaccino è libertà. Il vaccino è libertà, perchè questa parola, libertà, è stata usata a sproposito. Il vaccino è libertà di andare a scuola, il vaccino è libertà di lavorare, di guadagnare, il vaccino è libertà di incontrare gli altri, il vaccino è libertà di viaggiare, il vaccino è libertà di divertirsi, il vaccino è libertà di fare sport, il vaccino è libertà di godersi spettacoli e di godersi ripresa delle attività culturali. Chi non si vuole vaccinare è contro l'altrui libertà e non può essere premiato. E chi è ambiguo su green pass e vaccinazioni è contro la salute degli italiani, è contro le imprese e contro i lavoratori.Ebbene, a un anno e mezzo di distanza il Pd torna su quelle parole e le ribadisce con un post pubblicato oggi sulla pagina ufficiale del partito.'Giocano con la paura, con la credulità, con l'ignoranza delle persone - si legge nella pagina del Pd a commento della prima pagina de La Verità, il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, bollata come 'disinformazione' -. Hanno paura degli scienziati perché smascherano le loro bugie. Il Partito Democratico è e sempre sarà dalla parte della scienza. Il vaccino è libertà. Libertà di vivere, di socializzare, di lasciarci alla spalle un enorme trauma collettivo di dolore e morte'.

